Lawinengefahr in Tirol erheblich

Die Lawinengefahr in Tirol ist am Freitag von den Experten verbreitet als erheblich, also mit Stufe "3" der fünfteiligen Skala, eingestuft worden. Am Vormittag herrsche in Nordtirol allgemein mäßige Gefahr, mit der vorhergesagten Warmfront werde diese jedoch während des Tages zumindest oberhalb von etwa 2.200 Metern auf erheblich ansteigen, teilte der Lawinenwarndienst mit.

Man habe es mit drei Lawinenproblemen zu tun – einem Gleitschnee-, Triebschnee- und Altschneeproblem. Das Gleitschneeproblem auf steilen Wiesenhängen wird laut dem Lawinenwarndienst durch Regen und Wärme begünstigt. Ein Triebschneeproblem bestehe vor allem oberhalb von etwa 2.200 Metern. Dort sollte man auf frische, eher kleinräumige, jedoch zum Teil sehr störanfällige Triebschneepakete achten.

In Osttirol war das Altschneeproblem am meisten ausgeprägt. Dort könne die Schneedecke vermehrt in einem Höhenbereich zwischen etwa 2.300 und 2.800 Metern bereits durch geringe Belastung gestört werden. Besonntes Gelände sei dort sogar kritischer zu beurteilen als schattiges, erklärten die Experten.

Auch in Niederösterreich herrscht zum Teil erhebliche Lawinengefahr. In den Ybbstaler und Türnitzer Alpen sowie dem Rax-Schneeberggebiet über der Waldgrenze galt Stufe “3” der fünfteiligen Skala. Im Semmering-Wechselgebiet war das Risiko laut Warndienst Niederösterreich gering, in den restlichen Regionen mäßig. Die Lawinengefahr soll in den kommenden Tagen teils erheblich bleiben.

Über der Waldgrenze sei das Hauptproblem der Triebschnee. Zum Teil reiche bereits eine geringe Zusatzbelastung aus, um ein Schneebrett auszulösen. “Risse in der Schneeoberfläche und Wumm-Geräusche sollen als Gefahrenzeichen gedeutet werden”, hieß es. Unter der Waldgrenze werde die Schneedecke durch Feuchte immer schwerer und instabiler. Hier müsse aus steilen Hängen mit kleinen, spontanen Nassschneelawinen gerechnet werden. Auch Verkehrswege und Infrastruktur könnten betroffen sein, wurde gewarnt. Am Samstag steige bei Regen die Wahrscheinlichkeit von spontanen Nassschneelawinen.

Kettenpflicht bestand am Freitag für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen im südlichen Niederösterreich auf der B20 über Annaberg und Josefsberg, der B21 über Ochsattel, Rohrersattel und Gscheid, der B23 über Lahnsattel und der L5217 von Kirchberg bis Lilienfeld. Abschnittsweise war mit glatten Straßen zu rechnen, im Raum Blindenmarkt und Haag (Bezirk Amstetten) sowie in Scheibbs herrschte stellenweise Bodennebel mit Sichtweiten von 50 bis 100 Metern.