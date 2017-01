Lawinengefahr im Westen Österreichs bleibt “erheblich”

"Heikle" Lawinensituation in Tirol und Vorarlberg - © APA (Gindl)

Die Lawinensituation im Westen Österreichs wurde am Samstag von den Experten weiterhin als “erheblich” eingestuft. Oberhalb von etwa 2.000 Metern herrschte sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg weitgehend Stufe “3” der fünfteiligen Skala. Darunter sei die Lawinengefahr mäßig.