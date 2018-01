Skifahrer starb bei Lawinenabgang in Tirol

Ein Skifahrer ist am Donnerstag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet in Ischgl (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bergrettung fuhr der Wintersportler gemeinsam mit zwei Begleitern im freien Skigelände in Richtung einer seit zwei Tagen gesperrten Piste ab, ehe er im Bereich des Velilltales von der Lawine verschüttet wurde.

Er konnte von seinen Begleitern nur noch tot geborgen werden. Die anderen beiden Wintersportler wurden von der Bergrettung und der Pistenrettung aus dem Gefahrenbereich geholt und ins Tal transportiert. Nach Angaben der Bergbahnen handelt es sich bei dem Opfer um einen 43-jährigen Urlauber aus Tschechien. Die Pistenretter waren gegen 13.45 Uhr alarmiert worden.

Am Donnerstag wurde die Lawinengefahr von den Experten des Landes gebietsweise als groß, also mit Stufe “4” der fünfteiligen Skala eingestuft. Vor allem im Westen des Landes war die Situation kritisch. Schneefall, Regen, Wind und steigende Temperaturen seien dafür verantwortlich, hieß es.