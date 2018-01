Lawinenabgang in Osttirol: Zweiter Verschütteter tot geborgen

Nach einem Lawinenabgang am Freitag bei Kals in Osttirol hat auch der zweite Verschüttete am Samstag nur noch tot geborgen werden können.

Er sei rund einen Meter tief verschüttet gewesen, berichtete der Einsatzleiter gegenüber der APA. Die Suchaktion sei damit beendet und die Rettungsmannschaften bereits wieder im Tal, hieß es.