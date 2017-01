Zwei Verschüttete konnten rasch geborgen werden - © APA

Bei zwei Lawinenabgängen in Tirol sind am Freitag drei Personen verschüttet worden. Eine Person wurde am Hörndlinger Graben bei Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) von einem Schneebrett mitgerissen. Nach ersten Informationen konnte der Verschüttete rasch gerettet werden. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, so die Tiroler Leitstelle.