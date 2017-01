Die Erdbebenserie am Mittwoch in Mittelitalien hat eine Lawine am Gran-Sasso-Massiv in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen ausgelöst. Dabei wurde ein Hotel verschüttet, in dem sich etwa 20 Personen, darunter zwei Kinder befanden. Zwei Personen konnten bisher gerettet werden, berichtete das Staatsfernsehen RAI.

Personen im Hotel Rigopiano in der Ortschaft Farindola baten um Hilfe. "Wir erfrieren", hieß es in der Botschaft. Das Hotel sei total verschüttet. Die Rettungseinheiten konnten wegen des hohen Schnees nur mit größter Mühe nach Stunden das Hotel erreichen, in dem Lichter brannten. Ein Teil der Gebäudestruktur sei eingestürzt, hieß es. Zwei Personen wurden in Sicherheit gebracht. Noch unklar ist, ob es Todesopfer gibt. (APA)