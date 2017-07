Laut WHO viel Geld für Gesundheitsversorgung nötig

Mind. 400 Mio. Menschen derzeit keinen Zugang zu einem Arzt - © APA (dpa/Archiv)

Die Gesundheits-Ziele der Weltgemeinschaft sind nur mit deutlich höheren Ausgaben zu erreichen. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Montag in Genf mit. Die WHO legte zwei Schätzungen vor. In der höheren geht die Organisation davon aus, dass sich die jährlichen Gesundheitsausgaben bis zum Jahr 2030 um 324 Milliarden Euro erhöhen müssen. Das wären jährlich rund 50,6 Euro pro Person.