Laut Silberstein war Kern nicht eingeweiht

Was wusste Kern? - © APA (Archiv)

Der frühere SPÖ-Berater Tal Silberstein gibt an, dass Kanzler Christian Kern in seine verdeckten Facebook-Aktionen nicht eingeweiht gewesen sei. “Der Kanzler hatte nicht einmal das entfernteste Wissen oder die entfernteste Information darüber”, sagt Silberstein in der “News”-Online-Ausgabe. Und: “Es ist Teil einer Negativkampagne der Gegenseite, alles dem Kanzler und der SPÖ vorzuwerfen.”