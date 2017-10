Laut Regierung 281 Tote nach Anschlag in Mogadischu

In früheren Berichten war sogar von mindestens 300 Toten die Rede gewesen. Am Samstag hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in die Luft gesprengt. Etliche Gebäude wurden beschädigt und sind teilweise eingestürzt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Regierung machte allerdings die Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich.

Die sunnitischen Fundamentalisten kontrollieren Teile Somalias und wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat mit strikter Auslegung des islamischen Rechts errichten. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrorgruppe.

(APA/dpa)