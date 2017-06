Laut OSZE in diesem Jahr mehr zivile Opfer in der Ukraine

Die Konfliktparteien rückten näher zusammen, sagte der Vizechef der OSZE-Mission in der Ukraine, Alexander Hug. Die Zahl der zumeist an den Folgen von Granatsplittern Verstorbenen hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 mehr als verdoppelt. Die OSZE beobachtet mit über 650 Mitarbeitern auf beiden Seiten die Situation.

Die Bevölkerung würde zunehmend in den Konflikt im Donbass hineingezogen, sagte Hug. Grund dafür sei, dass die Kräfte der ukrainischen Regierung und die pro-russischen Separatisten Panzer und Artillerie immer näher an die Front bringen würden. Das widerspricht laut Hug der Friedensvereinbarung von Minsk. Gerade vergangene Woche habe es erneut einen deutlichen Anstieg der Gewalt gegeben.

Seit Beginn des Konflikts im April 2014 wurden nach UN-Angaben rund 10.000 Menschen getötet. Im April starb erstmals ein OSZE-Beobachter auf einer Mission durch eine Landmine.

“Im Moment gibt es keine Bestrafung bei Verletzungen der Minsker Vereinbarung”, so Hug. Soldaten und Separatisten müssten sich keinem Verfahren stellen und auch politisch gebe es keine Konsequenzen.

Auch laut einem UNO-Bericht sind die zivilen Opfer in der Ostukraine in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Zwischen dem 15. Februar und dem 15. Mai seien 36 Zivilisten getötet und 157 weitere verletzt worden, hieß es am Dienstag in einem Bericht der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine (HRMMU).

(APA/dpa)