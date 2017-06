Laut Europol weniger Jihadismus-Festnahmen in Österreich

Vier weitere Personen wurden aufgrund einer “separatistischen Motivlage” festgenommen – diese bezieht sich jedoch nicht auf Österreich. Weil sich die betroffenen Personen aber zum Zeitpunkt der Festnahme dauerhaft oder zumindest temporär in Österreich aufhielten, ergebe sich daraus auch ein “Ermittlungsbezug” für die österreichischen Behörden, erklärte Grundböck. Verhaftungen wegen links- oder rechtsextremer terroristischer Handlungen gab es in Österreich keine.

Laut Europol gab es 2016 in der EU insgesamt 718 Verhaftungen wegen jihadistischem Terrorismus, ein Großteil davon in Frankreich (429). 84 Personen wurden EU-weit wegen separatistischer Aktivitäten verhaftet, 31 davon in Spanien, 26 in Frankreich, 16 in Irland.

(APA)