Laut Dortmund noch keine Einigung bei Dembele-Transfer

Die “Bild”-Zeitung hatte zuvor berichtet, der 20-jährige Offensivspieler aus Frankreich werde nach wochenlangem Hin und Her nun doch für insgesamt 150 Millionen Euro inklusive einer Bonuszahlung von maximal 30 Millionen als Ersatz für Neymar zum FC Barcelona wechseln. Dembele wäre damit der zweitteuerste Fußballer der Geschichte. Neymar war Anfang August für 222 Mio. Euro von “Barca” zu Paris St. Germain übersiedelt.

Für Dembele hatte Dortmund vor einem Jahr 15 Millionen Euro an Stade Rennes bezahlt. Der Deal mit Barcelona wäre damit zumindest wirtschaftlich ein Erfolg. Die Aktie des einzigen börsennotierten Fußball-Clubs in Deutschland ist daher seit Tagen im Aufwind. Am Freitag legte der Wert zwischenzeitlich auf ein 16-Jahres-Hoch zu.

(APA/ag.)