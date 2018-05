Laut Agrana Neonics-Verbot keine Gefahr für Zuckerproduktion

Der Zuckerhersteller Agrana sieht die heimische Zuckerproduktion durch das geplante EU-weite Verbot einer Gruppe bienenschädlicher Insektizide (Neonicotinoide) nicht gefährdet. Der niedrige Zuckerpreis, massiver Rüsselkäfer-Befall und das Neonics-Verbot führe aber zu einer "großen Unsicherheit" bei den Bauern, sagte Agrana-Vorstand Fritz Gattermayer am Dienstag in Wien.

Das Neonics-Verbot werde die Produktionskosten für die Rübenbauern steigen lassen, weil man mehr Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen müsse, so Gattermayer. Das Verbot gelte aber für alle Zuckerrübenbauern in Europa. Man werde das Thema mit den Bauern im Sommer und Herbst diskutieren, versuchte der Agrana-Vorstand zu beruhigen. “Emotional verstehe ich jeden, der sagt, er will aufhören.”