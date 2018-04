Laufschuhe schnüren und dabei Gutes tun

Die Firmlinge der Pfarre Altach organisierten mit großartigem Einsatz einen Stundenlauf

Altach Die Altacher Firmlinge und viele andere mehr liefen am Sonntag für das äthiopische Hilfs-Projekt „Kinderspuren“ von Christoph Miller (Altach) und Michael Zündel (Götzis). „Wir helfen dem Verein Kinderspuren. Der unterstützt mit den Spendengeldern bedürftige Kinder in Äthiopien. So können diese Kinder in die Schule gehen oder bekommen eine warme Mahlzeit“, so Firmling Lukas Grabher.