Lauda macht ernst mit Rückkauf-Plan für Niki

Niki Lauda hat am Dienstag Termin bei Insolvenzverwalter - © APA (AFP)

Niki Lauda macht nun ernst mit seinem Interesse am Rückkauf der ursprünglich von ihm gegründeten Fluglinie Niki, Tochtergesellschaft der insolventen Air Berlin. Am Dienstag habe er einen Termin beim Insolvenzverwalter von Air Berlin in Deutschland, sagte Lauda der Tageszeitung “Österreich”: “Mein Interesse ist jedenfalls da”.