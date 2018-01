Lauda bietet gemeinsam mit Condor/Thomas Cook für Niki

Der Unternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda will die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wie bei den beiden vorherigen Angeboten mit dem Reisekonzern Thomas Cook und dessen Tochter Condor übernehmen. "Es wird drei bis vier Wochen dauern, bis die Airbusse von meiner Bedarfsfluggesellschaft Lauda Motion das notwendige AOC (Air Operator's Certificate) bekommen", sagte Lauda dem "Kurier".

Am Freitagabend endete die Angebotsfrist für Interessenten. Am Montagnachmittag tritt im österreichischen Niki-Konkursverfahren der Gläubigerausschuss zusammen. Da soll der Verkauf wesentlicher Teile der insolventen Airline beschlossen werden. Über das Wochenende sollen die eingelangten Angebote evaluiert werden. Am Montag werden gemeinsame Bekanntgaben durch die österreichische und die deutsche Insolvenzverwaltung erwartet. Beim ersten Insolvenzverfahren in Deutschland hatte das britisch-spanische Luftfahrtunternehmen International Airlines Group (IAG), Mutterkonzern von British Airways und Iberia, mit seiner Billigfluglinie Vueling den Zuschlag erhalten.