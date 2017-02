Latvala mit Sieg in Schweden zur Rallye-WM-Führung

Latvala setzte sich 29,2 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak und 59,5 vor dessen Ford-Markenkollegen Ogier durch. “Es ist großartig. Neues Team, neues Auto, unsere zweite Rallye und wir gewinnen schon”, sagte Latvala nach dem 17. Sieg seiner WRC-Karriere.

Die Führung hatte Latvala am Vortag von Thierry Neuville geerbt. Der Belgier krachte mit seinem Hyundai am Abend in der Zuschauerprüfung in eine Betonabsperrung und beschädigte sein Auto schwer. Ogier, Auftaktsieger in Monte Carlo, war ebenfalls nicht frei von Problemen, rettete nach einem Dreher am Sonntag in der Früh aber Platz drei.

