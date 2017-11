Laternenairbags gegen Ablenkungsunfälle in Vorarlberg

Unter dem Motto „Schau auf dich und nicht auf’s Handy!“ werden Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Die Aktion tourt derzeit durch alle Bundesländer und ist am 07. November in Dornbirn zu Gast.

37 Prozent der Vorarlberger Fußgänger sind beim Queren einer Straße erkennbar abgelenkt – das zeigt eine neue Beobachtung des KFV. Demzufolge zählt Vorarlberg im österreichweiten Vergleich mit zu den „unaufmerksamsten“ Bundesländern. Durchschnittlich sind 29 Prozent der österreichischen Fußgänger beim Queren einer Straße erkennbar abgelenkt. „Der Anteil der Fußgänger, die sich abgelenkt im Straßenverkehr bewegen, steigt kontinuierlich“, betont KFV-Experte Martin Pfanner.

“Schau auf dich und nicht aufs Handy”

„Mit unserer neuen Verkehrssicherheitsaktion erinnern wir die Bevölkerung deshalb ganz gezielt daran, dass für alle Verkehrsteilnehmer volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr lebenswichtig ist“. Österreichweit werden im Rahmen der Aktion an von Fußgängern stark frequentierten Straßenabschnitten Laternenmasten mit weichen Airbags gepolstert. Der provokante Slogan „Ob das nächste Auto auch so gut gepolstert ist? Schau auf dich und nicht aufs Handy!“, der auf allen „Laternenairbags“ abgedruckt ist, soll vor allem Fußgänger – aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer – daran erinnern, wie wichtig volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist. Ein zusätzliches Highlight der Aktion sind Gstanzlsänger, die abgelenkte Fußgänger mit spontanen, an die Situation angepassten Gstanzln zu mehr Achtsamkeit aufrufen.

Jeder elfte Fußgänger in Vorarlberg durch Mobiltelefon abgelenkt

Unachtsamkeit und Ablenkung sind – auch in Vorarlberg – seit Jahren Unfallursache Nummer 1. Auch Fußgänger sind immer häufiger unaufmerksam im Straßenverkehr unterwegs – der ständige Begleiter Smartphone macht es möglich. Eine aktuelle Beobachtung des KFV zeigt, dass jeder elfte Fußgänger in Vorarlberg (Österreich: jeder Zehnte) durch das eigene Mobiltelefon abgelenkt ist. Die Folge: Allein im Vorjahr haben sich auf Vorarlbergs Straßen aufgrund von Ablenkung mehr als 100 Unfälle mit Fußgängern (Österreich: 1.560 Unfälle) ereignet. „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Ablenkung ist hier ein oft weit unterschätztes Risiko. Die neue Verkehrssicherheitsaktion ist eine großartige Gelegenheit, um den Menschen die Auswirkungen von Ablenkung wieder verstärkt ins Bewusstsein zu rufen“, meint auch Dr. Brigitte Hutter, Leiterin der Verkehrsrechtsabteilung des Landes Vorarlberg.

KFV Tipps