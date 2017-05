Latein- und Griechisch-Klausuren schließen Zentralmatura ab

Bisher keine Probleme bei der heurigen Zentralmatura - © APA

Mit den Latein- und Griechisch-Klausuren geht am Freitag der diesjährige Durchgang der Zentralmatura zu Ende. Weder das Bildungsministerium noch Schülervertreter haben beim zweiten Durchgang an allen AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) Probleme gemeldet, auch die zentral vorgegebene Italienisch-Klasur am Donnerstag ist ohne Pannen über die Bühne gegangen.