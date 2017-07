Last-Minute-Sieg beflügelte Sturm vor EL-Quali-Hit

Sturm freut sich auf den Kracher gegen Fenerbahçe - © APA

Spät aber doch hat Europacupstarter Sturm Graz am Sonntag zum Abschluss der Auftaktrunde in der Fußball-Bundesliga einen vollen Erfolg eingefahren. Peter Zulj verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum viel umjubelten 3:2-Heimsieg gegen St. Pölten. Entsprechend groß war die Erleichterung. “Vor dem Elfer war ich etwas nervös, aber doch überzeugt, dass ich ihn mache”, sagte der 23-Jährige.