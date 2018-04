Lass uns doch einfach mal tauschen

Erfolgreicher Blumen- und Pflanzentauschmarkt in Röthis

Sulz/Röthis Pflanzen selbst heranzuziehen macht ja Spaß. Doch oft werden es am Ende viel mehr Setzlinge als man braucht. Und so entstand letztes Jahr der Plan zu einer Pflanzentauschbörse zu laden. Am vergangen Samstag veranstalteten der Obst und Gartenverein Sulz-Röthis und der Umweltausschuss Röthis den zweiten Tausch Markt.