LASK erwartet "heißen Tanz" bei Sturm Graz

Sturm Graz ist seit vergangenem Wochenende nicht mehr Tabellenführer, will aber sechs Tage nach dem bitteren 0:5 in Salzburg am Samstag (16.00 Uhr) zuhause gegen den LASK die Chance auf Wiedergutmachung nutzen. Außerdem treffen am Samstag (18.30 Uhr) Admira und Mattersburg sowie Altach und St. Pölten aufeinander.

Sturm-Coach Franco Foda wollte auf das wohl etwas zu hoch ausgefallene Debakel bei den “Bullen” nicht mehr eingehen. “Wir wissen, dass der LASK ein gutes Umschaltspiel hat und defensiv sehr gut steht”, betonte Foda, der neben Philipp Huspek (Adduktoren) auf den gesperrten Christian Schulz verzichten muss. “Ich erwarte ein temporeiches Spiel. Wir freuen uns darauf, wollen unbedingt gewinnen und ungeschlagen bleiben. Wir müssen von der ersten Minute an aggressiv sein. Jeder Spieler muss hungrig sein”, forderte der Neo-ÖFB-Teamchef. LASK-Coach Oliver Glasner sah seine Elf eine Woche nach dem Heim-1:2 gegen Rapid gerüstet für das Duell mit den “Blackys” gerüstet. “Wir wissen, dass wir in der Lage sind, jede Mannschaft vor Probleme zu stellen”, betonte der 43-Jährige. “Wir haben wieder einen Großen vor der Brust. Wir werden sehen, ob wir eine Nuance besser sind”, sagte der Oberösterreicher.

In der BSFZ-Arena von Maria Enzersdorf steigt am Samstag ein Duell zweier formstarker Bundesliga-Teams. Der Überraschungsvierte Admira empfängt den neuntplatzierten SV Mattersburg, der zuletzt mit sieben Punkten aus drei Spielen Selbstvertrauen tankte und den Vorsprung aufs Tabellenende auf zehn Zähler vergrößerte. Die Admira wiederum feierte vor einer Woche einen 3:2-Auswärtssieg gegen die Austria und holte aus den jüngsten neun Runden 16 Punkte, weshalb Trainer Ernst Baumeister Zuversicht verströmte. “Wir sind der Favorit in diesem Spiel.”

Nach saisonübergreifend 19 sieglosen Pflichtspielen sehnt der SKN St. Pölten ein Erfolgserlebnis herbei. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag in der 16. Runde auswärts gegen den SCR Altach. Angesichts eines Rückstands von zehn Punkten auf Rang neun befindet sich das Schlusslicht unter Zugzwang. Trainer Oliver Lederer ist sich der Bedeutung der Partie gegen den Tabellensiebenten bewusst. “Es ist an der Zeit. Wir müssen aus den letzten Spielen in diesem Jahr definitiv den einen oder anderen Dreier mitnehmen, damit wir uns im Winter noch mit dem neunten Platz beschäftigen können”, betonte der 39-Jährige.