Laschet will sich nicht auf Wunschkoalition in NRW festlegen

Bei der Wahl am Sonntag hatte die bisherige rot-grüne Landesregierung ihre Mehrheit verloren. Die CDU könnte nun eine Regierung mit der FDP bilden, das Bündnis hätte aber nur eine hauchdünne Mehrheit. Im Gespräch ist neben diesem Bündnis vor allem eine Große Koalition von CDU und SPD. Dreierbündnisse gelten als ausgeschlossen.

Laschet wollte sich auf keine Präferenz festlegen, auch nicht auf ein klassisches Bündnis mit den Liberalen. Die beiden Parteien seien sich in manchen Themen nah, in manchen aber auch nicht, sagte der CDU-Politiker. Die FDP sei zudem “sehr bemüht, unabhängig zu sein”. Deren Parteichef Christian Lindner hatte sich bereits am Sonntagabend zurückhaltend zu einem Bündnis mit der Union gezeigt. Der FDP-Chef erklärte am Montag, dass seine Partei nur im Falle eines “echten Politikwechsels” in Nordrhein-Westfalen in eine Regierungskoalition mit der CDU eintreten wolle. “Selbstverständlich ist die FDP bereit, in Nordrhein-Westfalen in die Verantwortung zu gehen”, erklärte Lindner in Berlin. “Und für den deutschen Bundestagswahlkampf gäbe es keinen besseren Rückenwind als ein erfolgreicher Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen.”

Die CDU verbesserte sich laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis um fast sieben Punkte auf 33 Prozent. Die SPD sackte hingegen um fast acht Punkte auf 31,2 Prozent ab. Die FDP wurde drittstärkste Kraft mit 12,6 Prozent. Die AfD erzielte auf Anhieb 7,4 Prozent, die Rechtspopulisten zogen damit in das 13. Landesparlament in Folge ein. Die Grünen verloren knapp fünf Punkte und landeten bei 6,4 Prozent. Die Linke konnte ihr Ergebnis von 2012 zwar annähernd verdoppeln, verpasste mit 4,9 Prozent aber denkbar knapp den Einzug in den Landtag.

Ein Bündnis aus CDU und FDP würde damit genau über die für eine absolute Mehrheit benötigte Mindestanzahl von 100 Sitzen verfügen. Neben einer Großen Koalition wären auch zwei Dreierbündnisse möglich. Doch die Grünen erteilten einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP vor der Wahl eine Absage. Die Liberalen schlossen ihrerseits eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen aus.

