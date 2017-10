Langsamer Postfuchs – weiter viel Ärger um verspätete Postzustellung

Wieder viel Aufregung um die verspätete Postzustellung gibt in es in vielen Gebieten des Landes. Die Postzentrale in Wien räumt die personellen Probleme ein und will in nächster Zeit 30 neue Mitarbeiter einstellen.

Bei vielen Bürgern bricht sich blanker Unmut Bahn: Ein Postkunde in Nüziders beklagt etwa, dass die Zustellung oft über Wochen hinaus nicht erfolgt sei, wie der "ORF" berichtet. Bei der Hotline in Wien würde man Rückrufe nur versprechen. Postpressesprecher Michael Homola würde "gröbere Probleme" einräumen. So sei der in Vorarlberg benötigte Personalstand noch nicht erreicht. In manchen Orten würde die Postzustellung daher nicht reibungslos verlaufen. Wochenlange Unterbrechungen schließt er aber aus. Als Problemregion gilt der Raum Bludenz. Homola weist im Gespräch mit dem "ORF" darauf hin, dass man bereits 20 zusätzliche Zusteller seit Mitte des Jahres eingestellt habe. Weitere sollen folgen. Zur Entlastung der Zusteller sei in manchen ländlichen Regionen die Paketzustellung an Frächter vergeben worden. Bis Weihnachten sollten die Probleme behoben sein.