Langjähriger Mitarbeiter beklaute Chefinnen

Feldkirch - Mit „gelegtem“ Schlüssel verschaffte sich der Mann Eintritt und stahl Schmuck und Bares.

Fünf Monate Haft plus 1200 Euro Geldstrafe – mit diesem Schuldspruch wegen schweren Einbruchsdiebstahls muss sich ein Fahrer abfinden. Der Mann wusste offenbar wo der Wohnungsschlüssel der Chefs hinterlegt war und stahl, was er fand. So lange, bis eine Videokamera ihm zum Verhängnis wurde. Doch auch DNA-Spuren wurden sichergestellt. Und zwar am Schlüssel und am Nachtkästchen an der Schublade. Letzteres kann der Vorbestrafte nicht erklären.