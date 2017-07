Weiler/Klaus. (mima) Jedes Jahr wieder stehen die Eltern von Kindern in den Sommerferien vor der Herausforderung ein geeignetes Ferienprogramm zu gestalten. In einer gemeinsamen Kooperation bieten in diesem Jahr die Gemeinden Klaus und Weiler ein Sommerferienprogramm über die ganzen Ferien. .

Abwechslungsreiches Programm für die Sommerferien

In den vergangenen Tagen haben dazu die Haushalte in Klaus und Weiler das Programm für die Sommerferien 2017 zugestellt bekommen. Unter dem Motto „Langeweile ist woanders“ stehen über den ganzen Sommer verschiedene Aktivitäten für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren an. Von einem Nachmittag auf dem Bauernhof, über eine Wanderung auf die Hohe Kugel bis zu einem Blick hinter die Kulissen eines Gasthauses versuchten die Organisatoren ein möglichst abwechslungsreiches Programm zu erstellen. „Die Kinder sollen dabei bei diesen Aktivitäten Spaß haben und dazu was lernen“, so der Klauser Bürgermeister Werner Müller. Weitere Programmflyer gibt es im Gemeindeamt, wo auch gleich die Anmeldung zu den verschiedenen Veranstaltungen möglich ist.