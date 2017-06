Langenegger Kicker feierten den Titelgewinn

Langenegg. Der Meistertitel in der Vorarlbergliga stand für das Team des Zima FC Langenegg ja bereits zwei Runden vor Schluss fest und so mancher Sektkorken knallte in der Zwischenzeit. Nach dem letzten Spiel zuhause gegen Andelsbuch, das 4:0 endete, folgte nun der offizielle Akt mit der Pokalübergabe durch Alexander Bernhard im Namen des Vorarlberger Fußballverbandes.

Ausgelassene Stimmung

Umrahmt vom Musikverein Bergesecho Langenegg und einer Einlage der Schützenkompanie wurde anschließend bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Zum Sound von „DJ 69“ herrschte an der Clubheimbar und in der Weinlaube ausgelassene Partystimmung, ein Feuerwerk bildete den Abschluss des offiziellen Teils.

Mit von der Partie waren auch Bürgermeister Kurt Krottenhammer, Hauptsponsor Alexander Nußbaumer (Zima), Obmann Raimund Steurer (Inhaus), Tone Schmidler (K-Wert), Transportunternehmer Herbert Kobras (Transkona), Johannes Steurer (Z-Werkzeugbau), Josef Steurer (Gerola), die Tennislegenden Rudl Schwarz und Luggi Fuchs, Monika Mäser (Mohrenbräu), Austria Lustenau-Präsident Hubert Nagel sowie Ex-Trainer Eric Orie.