Langenegg winkt die Tabellenführung

Langenegg. In der sechsten Meisterschaftsrunde der Vorarlbergliga hätten sich der Zima FC Langenegg und der FC Brauerei Egg ursprünglich duelliert, der Wettergott machte den Kickern jedoch am ersten Septemberwochenende einen Strich durch die Rechnung. Nun geht das Derby am Nationalfeiertag ab 11 Uhr über die Bühne.

Acht Siege

Die Langenegger haben bislang acht Siege eingefahren, viermal musste man sich geschlagen geben, was momentan mit einem Spiel weniger gegenüber Leader SW Bregenz Platz drei ergibt. Zuletzt gab es einen 2:1-Arbeitssieg beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Schwarzach. Patrick Maldoner und Andreas Röser brachten die Elf von Trainer Klaus Nussbaumer nach dem Seitenwechsel mit 2:0 in Front, der Gegentreffer fiel erst in der Schlussminute. „Nach der 1:3-Heimpleite gegen Admira eine Woche zuvor war ich dieses Mal mit der Leistung meiner Spieler zufrieden, zumal wir mehrere Ausfälle zu beklagen hatten“, resümierte der Coach.

Im Derby gegen Egg fehlen die Langzeitverletzen Gilnei Silva de Mesquita und Klaus Schwärzler.

Unglückliche Niederlage

Die Kicker vom FC Egg sind nach einem durchwachsenen Meisterschaftsstart so richtig in die Gänge gekommen. Ab Runde sieben folgte eine Serie von sechs ungeschlagenen Partien in Serie. 14 Punkte konnten verbucht werden. Am vergangenen Sonntag gab es allerdings einen Dämpfer in Form einer unglücklichen1:3-Niederlage beim zweitplatzierten Hella Dornbirner Sportverein. „Bis fünf Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 1:1 und wir waren zumindest ebenbürtig. Ein dummes Tor hat uns dann das Genick gebrochen, das 3:1 war nur noch Draufgabe“, haderte Trainer Roland Kornexl mit dem Defensiverhalten seines Teams in der Schlussphase.

Die Egger können am Donnerstag bezüglich Kader aus dem Vollen schöpfen.

Trainerstatements zum Derby:

„Wir möchten die Heimniederlage gegen Admira Dornbirn vergessen machen und an das Spiel in Schwarzach anknüpfen. Mit einem Sieg sind wir erstmals Tabellenführer, das sollte Motivation genug sein.“

Klaus Nussbaumer, Zima FC Langenegg

„Mein Team ist gut drauf, die Niederlage gegen Hella Dornbirn tut dieser Tatsache keinen Abbruch, weil wir um nichts schlechter waren. Die Chancen stehen 50:50, wir wollen zumindest einen Punkt mitnehmen.“

Roland Kornexl, FC Brauerei Egg