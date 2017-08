Langenegg lädt zum zweiten Derby

Langenegg. Der Aufstieg des FC Alberschwende in die Regionalliga und der Abstieg des FC Bizau in die Landesliga hat zur Folge, dass den Wälder Fußballfans anstelle von zehn nur noch drei Regionsderbys in der Vorarlbergliga pro Halbsaison ins Haus stehen. Der Zima FC Langenegg hat sein Pensum bereits am kommenden Samstag erfüllt. Nach dem 3:2-Sieg gegen Andelsbuch in der zweiten Runde empfängt die Truppe um Neotrainer Klaus Nussbaumer ab 16 Uhr den FC Brauerei Egg.

Jung statt alt

Nach den Abgängen von einigen Routiniers hat es sich der neue Coach der Vorderwälder zur Aufgabe gemacht, vermehrt junge Spieler aus der Region einzubauen, was ihm bisher erfolgreich gelungen ist. Nach fünf Runden liegen Kapitän Patrick Maldoner & Co. mit 12 Punkten auf Rang zwei, einen Zähler hinter Tabellenführer Höchst. Die bislang einzige Niederlage setzte es am vergangenen Wochenende in Lauterach. „Eigentlich war es eine 0:0-Partie, durch zwei Unaufmerksamkeiten mussten wir in der Schlussphase aber dann doch zwei Gegentreffer hinnehmen“, lässt der Trainer wissen.

Der gegen Lauterach verletzungsbedingt noch nicht einsatzbereite Goalgetter Andreas Röser ist gegen Egg wieder mit von der Partie. „Endlich kann ich bezüglich Kader aus dem Vollen schöpfen, am Samstag sollten alle an Bord sein“, ist Nussbaumer guter Dinge.

Die Egger, gemeinsam mit Langenegg die beste Frühjahrsmannschaft in der Vorarlbergliga, sind personell nahezu unverändert in die neue Saison gegangen. Lediglich der langjährige Kapitän und Abwehrchef Daniel Schneider hat das Boot verlassen und seine Karriere beendet. Aus den bisherigen fünf Spielen konnte das Kornexl-Team ebenso viele Punkte verbuchen. Zuletzt setzte es eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen SW Bregenz. „Wir hatten die besseren Chancen, mussten aber schlussendlich doch die Segel streichen“, so der Übungsleiter.

Im Derby stehen Roland Kornexl der rekonvaleszente Christoph Lang sowie Hanno Greber (Urlaub) nicht zur Verfügung, Murat Bekar ist aufgrund einer gegen Bregenz erlittenen leichten Gehirnerschütterung fraglich.

Trainerstimmen zum Derby:

Klaus Nussbaumer, Zima FC Langenegg:

„Gegen Lauterach hat uns nach vorne der letzte Nachdruck gefehlt, das sollte sich gegen Egg wieder ändern. Derbys sind immer etwas Spezielles für Spieler, Trainer und Zuschauer.“

Roland Kornexl, FC Brauerei Egg:

„Wir waren in allen bisherigen Spielen zumindest ebenbürtig, die Punkteausbeute ließ aber etwas zu wünschen übrig. Wir fahren hochmotiviert nach Langenegg und möchten gewinnen.“