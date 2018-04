Langenegg feiert zwei besondere Anlässe 

Eröffnung und Einweihung von Zwergengarten und Johann-Georg-Fuchs-Haus.

Der von Hein Architekten geplante Zwergengarten gliedert sich in versetzte Ebenen, die dem Hangverlauf folgen. Der Zwergengarten ist so in die Topografie eingebettet, dass an allen Seiten ebenerdige Anbindungen an das natürliche Gelände bestehen. Das Gebäude wurde Anfang Jänner vom Team der Vorarlberger Tagesmütter gGmbH und von 26 Kindern ab eineinhalb Jahren bezogen. Die fühlen sich in den neuen, heimeligen Räumen sichtlich wohl. Die Einrichtung ist auf insgesamt drei Kleinkindgruppen ausgelegt, bietet flexible Betreuungszeiten sowie Mittagessen an und ist ganzjährig geöffnet. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt der Kindergarten. Der Zwergengarten arbeitet gemeindeübergreifend und richtet sich auch an Familien aus Lingenau, Krumbach und Hittisau.