Lange und Ryf gewannen Ironman auf Hawaii

Der Arbeitstag des Siegers dauerte 8:01:39 Stunden

Der Deutsche Patrick Lange hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 31-Jährige erreichte am Samstag (Ortszeit) nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen als Erster das Ziel in Kailua-Kona. In 8:01:39 Stunden stellte Lange einen Streckenrekord auf. Die Bestzeit stand zuvor bei 8:03:56 Stunden.