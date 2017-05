Lange Nacht der Kirchen in “versöhnter Verschiedenheit”

Kirchen präsentieren sich in speziellem Glanz - © APA (Archiv)

Die Lange Nacht der Kirchen nimmt sich in diesem Jahr noch mehr der Interreligiosität an. “Versöhnte Verschiedenheit” nannte der Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki am Dienstag als Stichwort für die 13. Auflage der bundesweit stattfindenden Veranstaltung am 9. Juni. Passend dazu wird auch das 500. Jubiläum der Reformation bei etlichen Programmpunkten gewürdigt.