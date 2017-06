„Lange Nacht der Kirchen“ auch in der Lochauer Pfarrkirche Franz Xaver

Einladung zur „Langen Nacht der Kirchen“ mit einem vielfältigen Programm in der Lochauer Pfarrkirche Franz Xaver. - © Schallert

Lochau. Auch die Pfarre Lochau beteiligt sich am österreichweiten Aktionstag „Lange Nacht der Kirchen“ am 9. Juni 2017 von 18 bis 24 Uhr. Auf die Besucher wartet in der für alle offenen Pfarrkirche Franz Xaver ein vielfältiges Programm. Also einfach hingehen!