Lange Nacht der Forschung in Dornbirn und Lustenau

An 87 Stationen in Dornbirn und Lustenau konnten die Besucher am Freitagabend Technik und Wissenschaft für sich entdecken.

Die Standorte erstreckten sich von der FH Vorarlberg und dem Campus V über der inatura und Unternehmen wie Zumtobel und 1zu1 Prototypen bis zum Milleniumspark und dem Kompetenzzentrum Rheintal. Von 17 bis 23 Uhr warteten spannende Experimente, Vorführungen und Aufgaben auf die Besucher.