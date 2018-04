Landtagswahl in Salzburg: Ersten Hochrechnungen sind da!

Die ÖVP ist der große Wahlsieger der Salzburger Landtagswahl heute, Sonntag.

Und die schwarz-grüne Landesregierung könnte – mit einer knappen Mandatsmehrheit – weitermachen. Dies zeichnete sich nach der ersten SORA/ORF-Hochrechnung (25 Prozent Auszählungsgrad) ab. SPÖ und FPÖ lagen Kopf an Kopf knapp unter 20 Prozent. Die NEOS ziehen ziemlich sicher in den Landtag ein, vielleicht auch die FPS.Wien. Nach der Auszählung von 25 Prozent der Stimmen und erster Sprengel der Stadt Salzburg fiel der Zugewinn der ÖVP – die in einer ersten Trendrechnung noch mit 40 Prozent ausgewiesen war, etwas geringer aus. Mit plus 9,5 Prozentpunkten blieb sie unter der 40er-Marke, bei 38,5 Prozent. Die Grünen verlieren zwar massiv gegenüber ihren 20,2 Prozent aus dem Jahr 2013, aber sie kamen in der Hochrechnung auf 9,8 Prozent. Und damit hätte Schwarz-Grün die knappe Mehrheit der 36 Mandate, mit 15 der ÖVP und 4 der Grünen.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei SPÖ und FPÖ SPÖ und FPÖ lieferten sich am Salzburger Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen – und blieben beide unter ihren Erwartungen. Die SPÖ muss sich auf einen weiteren Verlust (4,4 Punkte auf 19,4 Prozent laut Hochrechnung) einstellen, und wird damit den in der Finanzskandalwahl 2013 eingefahrenen historischen Tiefstwert noch unterbieten. Die FPÖ dürfte zwar schwach zulegen (um 1,8 Punkte), mit 18,8 Prozent aber unter dem Wahlziel von 20 Prozent bleiben.

Dies ist vor allem auf die Konkurrenz durch das Salzburger FPÖ-Urgestein Karl Schnell zurückzuführen – der nach dem Zerwürfnis mit der Partei mit seiner eigenen “Freien Partei Salzburg” (FPS) überraschend stark punktete: Mit 4,6 Prozent in der Hochrechnung konnte er noch auf den Einzug in den Landtag hoffen. Dessen so gut wie sicher sein konnten sich die NEOS: Sie dürften beim ersten Antreten gleich sieben Prozent schaffen.

Kurz sieht eindrucksvollen Wahlsieg: ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz freut sich angesichts der ersten Hochrechnungen aus Salzburg über einen “eindrucksvollen Wahlsieg von Wilfried Haslauer”, dem er “von ganzem Herzen gratuliere”. Salzburg habe sich heute für die “Fortsetzung von sachlicher Politik” entschieden, meinte Kurz am Sonntag in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA.

Haslauer sei “ein besonnener Politiker, der nicht den Streit sucht, sondern mit seiner Arbeit überzeugt”, befand Kurz. Dieser Stil sei belohnt worden. “Nach der erfolgreichen Verteidigung der absoluten Mehrheit in Niederösterreich, dem Ausbau von Platz Eins in Tirol und dem Zuwachs in Kärnten, schließen heute Wilfried Haslauer und die Salzburger Volkspartei mit dem höchsten Zugewinn eine sehr erfolgreiche Landtagswahl-Serie für die gesamte Volkspartei ab”, gab sich Kurz hocherfreut, und dankte gleichzeitig auch allen Funktionären für ihren Einsatz.

