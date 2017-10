Landtagswahl in NÖ findet am 28. Jänner 2018 statt

Die für 12.30 Uhr anberaumten Gespräche von ÖVP, SPÖ, Liste Frank, FPÖ und Grünen im Landhausschiff hatten knapp zehn Minuten gedauert. Anschließend erklärte VP-Klubobmann Klaus Schneeberger: “Unser aller Wille ist es, den 28. Jänner als Wahltag zu nehmen.”

Das intensive Ringen und Laufen um Stimmen werde am 7. Jänner beginnen und am 28. Jänner enden. “Es sind 21 Tage Wahlkampf. Das ist zumutbar”, so Schneeberger. Offiziell beschlossen wird der Termin der Landtagswahl von der Landesregierung. Zuletzt war der NÖ Landtag am 3. März 2013 gewählt worden.

(APA)