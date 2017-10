Landtagswahl in Niedersachsen begonnen

Der Landtag in Hannover wird neu zusammengestellt - © APA (dpa)

Drei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl hat in Niedersachsen am Sonntag die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Knapp 6,1 Millionen wahlberechtigte Bürger sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Umfragen zufolge deutet alles auf einen knappen Ausgang hin, unterschiedliche Koalitionsoptionen kommen in Frage.