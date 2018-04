Landtagsenquete zu Langzeitpflege: Bevölkerung kann mitreden

Bei der diesjährigen parlamentarischen Enquete des Vorarlberger Landtags am Freitag, 20. April, kann sich erstmalig die Bevölkerung einbringen, ohne selbst vor Ort zu sein.

Landtagspräsident Harald Sonderegger lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, vorab per E-Mail Fragen, Anregungen oder Anliegen zum Thema “Altern in Würde – Langzeitpflege zwischen Qualitätssicherung und Finanzierung” einzusenden. Die eingegangenen Beiträge fließen (anonym) in die Diskussion ein.