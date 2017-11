Landtag diskutiert Verfassungsänderung

Ausblick auf das Ausschussprogramm für diesen Mittwoch.

Veränderung der Vorarlberger Landesverfassung: „Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Bestimmungen über den Mandats- und Amtsverlust von Landtagsabgeordneten aktualisiert und an die Bestimmungen in der Bundesverfassung angeglichen. Diese Regelungen werden auch für Gemeindemandatare im Gemeindewahlgesetz angepasst. Zudem bedeutet ein Misstrauensvotum der Mehrheit der Abgeordneten des Vorarlberger Landtags in Zukunft für ein Regierungsmitglied den sofortigen Amtsverlust“, erläutert VP-Klubobmann Roland Frühstück. Neu geregelt werden auch die Voraussetzungen für das Amt der Rechnungshofdirektorin und des Rechnungshofdirektors. Hier werden die Bestimmungen an jene des Landesvolksanwalt angeglichen, indem künftig die Wählbarkeit zum Landtag nach Beginn der Tätigkeit als Landes-Rechnungshofdirektor gegeben sein muss.