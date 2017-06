Landtag diskutiert Regierungsarbeit

Schaumgebremste Kritik an der Landesregierung am Mittwoch: Die FPÖ kritisierte im Landtag die Landesregierung scharf – insbesondere in Punkto Doppelstaatsbürgerschaft. Die Freiheitlichen sehen hier vor allem Landeshauptmann Markus Wallner in der Pflicht.

Die SPÖ gestand der Regierung Erfolge im Wirtschaftsbereich ein, Nachholbedarf gebe es aber in der Bildungspolitik.

Die Landesregierung verweist auf ihre Erfolge in der Wirtschaftspolitik, Landeshauptmann Markus Wallner sieht das Ländle auf der Überholspur. Die Grünen mahnten eine zivilisierte Streitkultur ein, größte Aufgabe sei momentan die Integration der Flüchtlinge.