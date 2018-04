Landhaus begrüßte 2.700 Besucher

Die Aktionen "Landhaus live!" und "Demokratie braucht dich. Komm in den Landtag!" sollen vor allem der jungen Generation Demokratie sowie Politik näherbringen.

“Im Mittelpunkt steht, Verständnis sowie Interesse und Neugier für das politische Geschehen zu wecken”, erklären Wallner und Sonderegger. Die Initiativen stärken für den Landeshauptmann jugendliche Teilnahme, fördern die politische Bildung und leisten somit einen großen Beitrag für eine offene, demokratische Gesellschaft. Es sei wichtig, junge Menschen darauf vorzubereiten, ihr Umfeld politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich mitzugestalten und sie damit auch in die Verantwortung einzubinden.

Die jungen Besucherinnen und Besucher sollen das Landhaus als offenen Ort der Begegnung und des Austausches erfahren, ergänzt Sonderegger: “Am Besten gelingt das, indem man das Geschehen sowie die Abläufe vor Ort auch live und hautnah miterlebt”. Bei den Führungen werden wesentliche Fragen geklärt: Welche Aufgaben hat der Landtag? Wofür ist die Landesregierung zuständig? Was macht die Verwaltung?

Initiative “Landhaus live!”

Seit 18 Jahren lockt die Initiative “Landhaus live!” mehr als 56.000 Personen ins Landhaus. Der Zuspruch nimmt nach all den Jahren nicht ab, sagt Wallner. In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben bereits 495 interessierte Kinder und Jugendliche das Landhaus besichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr haben somit 37 Personen mehr das Angebot in Anspruch genommen.