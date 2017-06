Landesrekord für NMS Alberschwende

Die 2662,50 Punkte für Alberschwende sind außerdem Vorarlberger Punkterekord im Vielseitigkeitsbewerb, bei dem jeweils die gesamte Schulklasse mit allen Mädchen und Buben Punkte sammelt. Ausgetragen werden elf Disziplinen aus der Leichtathletik, dem Turnen, Schwimmen und Ball-Geschicklichkeit.

Insgesamt hatten sich 31 Schulklassen über den Fernwettkampf am Vorarlberger Vielseitigkeitswettkampf 2017 beteiligt, die besten acht ermittelten in Wolfurt die Landesmeister. Für die Landessieger aus Alberschwende steht jetzt das Bundesfinale an, das vom 26. bis 28. Juni in Kitzbühel ausgetragen wird.

Sieger Alberschwende 2b: Mathias Kneller, Ruben Köb, Julia Flatz, Nina Tschabrun, Salome Rüf, Paula Lässer und Daniel Schedler; zweite Reihe: Lukas Dür, Damian Schneider, Philipp Schiemer, Maja Hagspiel, Luna Winder, Tabea Hohenegg, Kobe Johnston; hinten: Lehrer Karl-Heinz Mayer, Tobias Bitschnau, Lehrerin Petra Raid, Emi Schmidle, Lehrerin Annette Fruhmann und Direktor Thomas Koch. © B-Reis