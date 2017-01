Landesrechnungshof soll Hartberg und Hart bei Graz prüfen

Es herrsche dringender Handlungsbedarf, so Schönleitner - © APA (Archiv)

Die Gebarungen in der oststeirischen Bezirksstadt Hartberg sowie der Grazer Umlandgemeinde Hart bei Graz sollen nun vom Landesrechnungshof geprüft werden. In die Wege geleitet haben das die FPÖ, die Grünen und die KPÖ in einem gemeinsamen Antrag, teilten die Parteien am Dienstag mit. Gemeinsam bringen sie ein Viertel der Landtagsabgeordneten zusammen und erfüllen damit die Prüf-Vorgaben.