Die große Faschingsumzug-Saison 2017 wurde am Sonntag mit dem Landesnarrentag in Höchst offiziell eröffnet. In Höchst waren am Sonntag mehr als 120 Faschingsgruppen dabei, die dem nächtlichen Wintereinbruch in Vorarlberg trotzten und entlang der Umzugsstrecken von den “närrischen” Fans und Schaulustigen – VOL.AT hat live berichtet – beklatscht wurde.

Alle Faschingsumzüge in Vorarlberg

Alles zum Fasching in Vorarlberg