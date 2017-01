Landeshauptmann Wallner will Bundesrat nach deutschem Vorbild

Den Bundesrat nach deutschem Vorbild umzugestalten hieße, dass Vorarlberg durch Wallner, den Landtagspräsidenten und ein vom Landtag bestimmtes Mitglied vertreten wäre. “Es macht aber keinen Sinn, als Landeshauptmann in einem Gremium zu sitzen, das keine echte Mitsprache hat”, stellte Wallner fest. In Deutschland könnten die Ministerpräsidenten (Landeshauptleute, Anm.) tatsächlich mitwirken, hierzulande wäre es derzeit aber vertane Liebesmühe. “Würde ich jetzt im Bundesrat sitzen, wäre ich von Tag zu Tag deprimierter”, ergänzte der Vorarlberger Regierungschef.

Vorteile des Föderalismus

Wallner betonte diesbezüglich zum wiederholten Male die Vorteile des Föderalismus. Konkret sprach er das Mietrecht an, das seiner Meinung nach in Länderhand gehört. “Das Mietrecht ist an Wiener Verhältnisse angepasst. Wir wollen Leerstand mobilisieren. Dabei ist das Mietrecht das größte Hindernis”, sagte Wallner.

(APA)