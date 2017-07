Landeshauptmann Wallner fixiert Polizeiinspektion am Bahnhof Dornbirn

Seit Jahren diskutiert man den Umzug der Polizeiinspektion von der Stadtstraße zum Bahnhof. Nach der aktuellen Debatte zwischen Finanz- und Innenminister wie auch innerhalb der Vorarlberger Politik sollen nun Fakten geschaffen werden. Nach einer direkten Intervention bei der Bundespolitik soll nun am Mittwoch der Vertrag unterzeichnet werden, bestätigt Landeshauptmann Wallner.

Eine mündliche Zusage vonseiten Bundesfinanzminister Hansjörg Schelling und -innenminister Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) gebe es bereits. Beide Minister sind am Mittwoch zur Festspieleröffnung im Land, am Nachmittag soll die Polizeiinspektion am Bahnhof Dornbirn vertraglich fixiert werden.

Grüne für neue Wache am alten Ort

“Wir brauchen ein neues Polizeiinspektionsgebäude, weil das aktuelle zu klein ist und nicht erweiterbar”, bestätigt auch Stadträtin Juliane Alton von den Grünen. Dieses sollte jedoch am jetzigen Standort entstehen, ist sie überzeugt. Dafür sprächen zwei Gründe: Verkehrstechnisch läge die Inspektion an der L190 optimaler. Der Bahnhof als belebter Platz würde die Polizei bei Notfällen eher bremsen. “Je mehr Zeit die Polizei für die Bürger hat, umso besser”, spricht sich Alton daher für den Standort an der Hauptstraße aus.

Keinen Masterplan für Bahnhof

Der zweite Grund ist eher stadtplanerischer Art. So ist der Bereich rund um den Bahnhof in Hand der Stadt. Alton vermisst jedoch einen Masterplan für die nächsten Jahrzehnte, was die Stadt mit dem Bahnhofsquartier vor hat. Dieser sollte erstellt werden, bevor man nun anfängt Gebäude zu bauen. Aus ihrer Sicht sollten hier stark frequentierte Geschäfte und Orte gebündelt werden. Ein Kriterium, das auf die Polizei wenig zutrifft.

Stadtpolizei wäre ausreichend

Das Sicherheitsgefühl könne man auch mit einer Zweitwache der Stadtpolizei gezielter steigern, da das Gros der Delikte rund um den Bahnhof auch von dieser abgedeckt werden könnte. Die Polizei gehöre ans hochrangige Straßennetz, um auch schnell zu einem Einsatz zu kommen.