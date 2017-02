Landeshauptmann Pühringer bestätigt Rückzug

Vor allem wird es darum gehen, wer in die Landesregierung nachrückt und wer Landeshauptmannstellvertreter wird. Fix ist, dass Pühringers bisheriger Stellvertreter Thomas Stelzer ihn beerben wird und dass eine Frau in das von ÖVP-Seite bisher rein männlich besetzte Gremium nachrücken wird.

Ein Name einer künftigen Landesrätin war Pühringer nicht zu entlocken. Als mögliche Favoritin wird immer wieder Christine Haberlander genannt, die in seinem Ressort für den Bereich Gesundheit zuständig ist. Es ist damit zu rechnen, dass der designierte LH Stelzer am Nachmittag bereits die ÖVP-Personalia verkünden wird.

Der nächstmögliche reguläre Termin für den Wechsel von Pühringer zu Stelzer wäre der 2. März. Das ist das Datum der nächsten Landtagssitzung – und zugleich Pühringers 22. Amtsjubiläum. Allerdings hatte er den Termin erst kürzlich mit den Worten “ganz sicher nicht” aus dem Spiel genommen.

