Landeshauptmann gratuliert Musikschule Walgau

Auf die Bedeutung des qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Musikschulwesens in Vorarlberg hat Landeshauptmann Markus Wallner am Freitag beim Jahreskonzert der Musikschule Walgau aufmerksam gemacht.

Die Landesregierung stehe voll und ganz hinter den heimischen Musikschulen, führte Wallner bei der Veranstaltung im Ramschwagsaal aus. Neben der Örtlichkeit in Nenzing waren der Sonnenbergsaal in Nüziders und das Vereinshaus in Göfis weitere Konzertplätze, an denen die Musikschülerinnen und -schüler parallel ihr Können unter Beweis stellten. Live-Schaltungen zwischen den Veranstaltungsorten sorgten für ein einzigartiges Konzerterlebnis.