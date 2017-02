Landeshauptleute von Vorarlberg und Südtirol für Hilfe in Afrika

Wallner und Kompatscher betonten, dass Vorarlberg und Südtirol als kleine Alpenländer in vielen Bereichen mit ähnlichen Problemstellungen zu tun hätten. - © VOL.AT/Bernd Hofmeister

Die zwei Landeshauptleute von Vorarlberg und Südtirol, Markus Wallner und Arno Kompatscher, haben sich am Freitag deutlich für eine Direkthilfe in Afrika ausgesprochen. Damit könnte die Flüchtlingssituation nachhaltig stabilisiert werden, sagten sie nach einem Arbeitsgespräch in Bregenz. Wallner nannte die Schließung der Mittelmeerroute die “nächste große Aufgabenstellung für die EU”.