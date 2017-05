Landeshauptleute-Konferenz im Schatten von Regierungskrise

Freilich dürfte diese Materie ebenso wie der Zwischenbericht zur Verwaltungsreform und der Masterplan für den ländlichen Raum in den Hintergrund treten angesichts der Vorfälle auf Bundesebene. In Alpbach finden sich nicht weniger als sechs ÖVP-Landeshauptleute und die werden sowohl in Sachen Mitterlehner-Nachfolge als auch bezüglich Neuwahlen zumindest am Rande einiges zu bereden haben. Nicht nur der scheidende ÖVP-Chef, auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat seinen Alpbach-Besuch indes abgesagt.

Am ersten Tag soll bei der Konferenz ohnehin das Feiern im Vordergrund stehen. Die mittlerweile Alt-Landeshauptleute Erwin Pröll und Josef Pühringer (beide ÖVP) werden nämlich von ihren Kollegen verabschiedet. In die inhaltliche Debatte will man dann erst Freitagfrüh einsteigen.

(APA)